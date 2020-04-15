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Супермодель Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру в обтягивающем платье (фото)

09:50, 15 апреля 2020
Звезды
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Instagram Эмили Ратаковски

Снимок модель разместила в Instagram. 

Instagram Эмили Ратаковски

На снимке модель позирует в светлом обтягивающем платье кофейного цвета. Из аксессуаров она выбрала элегантную сумочку и темные очки. 

Фасон платья подчеркнул стройную фигуру модели с осиной талией и без единого лишнего килограмма. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски