Супермодель Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру в обтягивающем платье (фото)
09:50, 15 апреля 2020Звезды
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Фасон платья подчеркнул стройную фигуру модели с осиной талией и без единого лишнего килограмма.
Instagram Эмили Ратаковски
Известная во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками свежим фото.
Снимок модель разместила в Instagram.
Instagram Эмили Ратаковски
На снимке модель позирует в светлом обтягивающем платье кофейного цвета. Из аксессуаров она выбрала элегантную сумочку и темные очки.
Фасон платья подчеркнул стройную фигуру модели с осиной талией и без единого лишнего килограмма.
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