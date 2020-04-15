Супермодель Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру в обтягивающем платье (фото)

Фасон платья подчеркнул стройную фигуру модели с осиной талией и без единого лишнего килограмма.

Известная во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками свежим фото. Снимок модель разместила в Instagram. На снимке модель позирует в светлом обтягивающем платье кофейного цвета. Из аксессуаров она выбрала элегантную сумочку и темные очки. Фасон платья подчеркнул стройную фигуру модели с осиной талией и без единого лишнего килограмма.

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