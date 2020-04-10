Эмили Ратаковски показала фото с мужем в постели

Девушка опубликовала фото на кровати, где она запечатлена сидящей на любимом муже Себастьяне Беар-МакКларде.

Известная во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками свежим фото.

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Снимок модель разместила в Instagram.

Девушка опубликовала фото на кровати, где она запечатлена сидящей на любимом муже Себастьяне Беар-МакКларде и, к счастью, оба находятся в одежде. Рядом с ними на кровати лежит пес модели, с которым ее часто ранее фотографировали папарацци во время прогулок. Ранее модель постила и более пикантные снимки с мужем.