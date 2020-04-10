цей матеріал доступний українською

Эмили Ратаковски показала фото с мужем в постели

09:29, 10 апреля 2020
Звезды
762 0
Снимок модель разместила в Instagram / Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски

Читайте такжеУ Надежды Бабкиной начались осложнения после пневмонии

Снимок модель разместила в Instagram.

Девушка опубликовала фото на кровати, где она запечатлена сидящей на любимом муже Себастьяне Беар-МакКларде и, к счастью, оба находятся в одежде. Рядом с ними на кровати лежит пес модели, с которым ее часто ранее фотографировали папарацци во время прогулок. Ранее модель постила и более пикантные снимки с мужем.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #модель#Эмили Ратаковски