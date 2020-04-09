Обладательница титула "Мисс Англия 2019" возвращается к работе врачом для борьбы с вирусом

Королева красоты решила временно остановить благотворительную работу и присоединиться к своим коллегам.

Британская королева красоты возвращается к работе врачом, чтобы бороться с коронавирусом. Обладательница титула "Мисс Англия 2019" решила временно приостановить благотворительную работу и присоединиться к своим коллегам.

К участию в конкурсе красоты 24-летняя Бхаша Мукерджи работала младшим врачом. Впрочем, после победы занималась благотворительностью, в частности, и за рубежом, говорится в сюжете ТСН.

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Мукерджи призналась, что решила вернуться в Британию после того, как пообщалась с бывшими коллегами. Те пожаловались, что перегружены и не хватает рук.

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар перерегистрировался как практикующий врач и будет работать одну смену в неделю, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.

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