Эмили Ратаковски появилась полностью обнаженной на пикантном фото

28-летняя Ратаковски стоит боком к фотографу и прикрывает оголенную грудь рукой.

Американская супермодель, актриса и предприниматель Эмили Ратаковски снялась обнаженной во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Фотография появилась в ее Instagram-сторис.

На размещенном снимке 28-летняя Ратаковски стоит боком к фотографу и прикрывает оголенную грудь рукой. Она попозировала перед окном без нижнего белья и одежды за прозрачной шторой бежевого цвета.