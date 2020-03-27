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Эмили Ратаковски появилась полностью обнаженной на пикантном фото

14:47, 27 марта 2020
Звезды
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Instagram Эмили Ратаковски

Американская супермодель, актриса и предприниматель Эмили Ратаковски снялась обнаженной во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Instagram Эмили Ратаковски

Фотография появилась в ее Instagram-сторис.

На размещенном снимке 28-летняя Ратаковски стоит боком к фотографу и прикрывает оголенную грудь рукой. Она попозировала перед окном без нижнего белья и одежды за прозрачной шторой бежевого цвета.

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски