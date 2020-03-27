Эмили Ратаковски появилась полностью обнаженной на пикантном фото
14:47, 27 марта 2020Звезды
782 0
28-летняя Ратаковски стоит боком к фотографу и прикрывает оголенную грудь рукой.
Instagram Эмили Ратаковски
Американская супермодель, актриса и предприниматель Эмили Ратаковски снялась обнаженной во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Instagram Эмили Ратаковски
Фотография появилась в ее Instagram-сторис.
На размещенном снимке 28-летняя Ратаковски стоит боком к фотографу и прикрывает оголенную грудь рукой. Она попозировала перед окном без нижнего белья и одежды за прозрачной шторой бежевого цвета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter