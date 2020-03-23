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Полуобнаженная супермодель Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера (фото)

12:01, 23 марта 2020
Звезды
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Instagram Эмили Ратаковски

Tb

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

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 Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах знаменитость позирует перед камерой, будучи обнаженной до пояса. Грудь модель прикрывает руками. Волосы у девушки распущены. При этом заметно, что брюки актриса все же надела.

За 14 часов снимок собрал более миллиона лайков. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски