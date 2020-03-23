Полуобнаженная супермодель Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера (фото)
12:01, 23 марта 2020Звезды
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На кадрах знаменитость позирует перед камерой, будучи обнаженной до пояса.
Instagram Эмили Ратаковски
Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото, на котором засветила обнаженную грудь.
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Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте.
На кадрах знаменитость позирует перед камерой, будучи обнаженной до пояса. Грудь модель прикрывает руками. Волосы у девушки распущены. При этом заметно, что брюки актриса все же надела.
За 14 часов снимок собрал более миллиона лайков.
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