41-летняя Ани Лорак показала "пластиковое" лицо (фото)

Некоторые подписчики в комментариях отметили, что лицо артистки сильно изменилось.

Украинскую певицу Ани Лорак давно обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой и уколами красоты. Под свежим фото певицы вновь появились комментарии о "неестественности" ее лица.

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Лорак опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в дутой спортивной куртке и кепке, закрывающей часть лица.

При этом некоторые подписчики в комментариях отметили, что лицо артистки сильно изменилось.

"Лицо, как пластиковое", - написали ей в комментариях под фото.