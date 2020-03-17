41-летняя Ани Лорак показала "пластиковое" лицо (фото)
16:38, 17 марта 2020Звезды
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Некоторые подписчики в комментариях отметили, что лицо артистки сильно изменилось.
Лорак опубликовала в Instagram новое фото / Instagram Ани Лорак
Украинскую певицу Ани Лорак давно обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой и уколами красоты. Под свежим фото певицы вновь появились комментарии о "неестественности" ее лица.
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Лорак опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в дутой спортивной куртке и кепке, закрывающей часть лица.
При этом некоторые подписчики в комментариях отметили, что лицо артистки сильно изменилось.
"Лицо, как пластиковое", - написали ей в комментариях под фото.
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