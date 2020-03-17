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Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс прошел курс лечения и выписался из больницы

08:33, 17 марта 2020
Звезды
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Том Хэнкс и Рита Уилсон / REUTERS

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, заразившиеся коронавирусной инфекцией COVID-19, прошли курс лечения в одной из больниц штата Квинсленд (Австралия).

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Об этом сообщил телеканалу CNN представитель актера.

Накануне супружескую пару выписали из медицинского учреждения. Сейчас они находятся на карантине в арендованном доме в Австралии.

Как сообщал УНИАН, ранее Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом.

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Теги: #актер#коронавирус