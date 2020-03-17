Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс прошел курс лечения и выписался из больницы
08:33, 17 марта 2020Звезды
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Сейчас он находится на карантине в арендованном доме в Австралии.
Том Хэнкс и Рита Уилсон / REUTERS
Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, заразившиеся коронавирусной инфекцией COVID-19, прошли курс лечения в одной из больниц штата Квинсленд (Австралия).
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Об этом сообщил телеканалу CNN представитель актера.
Накануне супружескую пару выписали из медицинского учреждения. Сейчас они находятся на карантине в арендованном доме в Австралии.
Как сообщал УНИАН, ранее Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом.
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