Lady in red: Лобода удивила невероятно сексуальным образом (фото)
11:21, 13 марта 2020Звезды
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Певица надела красные брюки, жилетку и пиджак, а на губы нанесла ярко-красную помаду.
instagram.com/lobodaofficial
Украинская певца Светлана Лобода, давно живущая и выступающая в России, пришла на передачу "Вечерний Ургант".
Снимок со съемок она опубликовала в своем Instagram.
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Лобода выбрала для программы образ total red. Она надела красные брюки, жилетку и пиджак, а на губы нанесла ярко-красную помаду. Шею артистка украсила роскошным колье.
"Не могу сказать, что этот цвет любимый, но, кажется он мне идёт", - подписала Лобода снимок.
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