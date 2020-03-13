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Lady in red: Лобода удивила невероятно сексуальным образом (фото)

11:21, 13 марта 2020
Звезды
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instagram.com/lobodaofficial

Снимок со съемок она опубликовала в своем Instagram.

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Лобода выбрала для программы образ total red. Она надела красные брюки, жилетку и пиджак, а на губы нанесла ярко-красную помаду. Шею артистка украсила роскошным колье. 

"Не могу сказать, что этот цвет любимый, но, кажется он мне идёт", - подписала Лобода снимок.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода