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Лобода в маске против коронавируса позировала на фоне Лувра (фото)

16:13, 02 марта 2020
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Лобода предупредила о мерах профилактики против коронавируса / Instagram Светлана Лобода

Читайте такжеСедокова выпятила грудь и призвала девушек "не стоять в очереди за мужчинами" (фото)Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.  

По словам певицы, в связи со стремительным распространением коронавируса необходимо проявлять крайнюю осторожность, читать о мерах профилактики против коронавируса, особенно важно пытаться всевозможными способами обезопаситься во время путешествий. 

Лобода также показала фото, на котором она запечатлена в защитной маске на улицах Италии.

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Теги: #певица#Светлана Лобода#Лобода