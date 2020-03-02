Лобода в маске против коронавируса позировала на фоне Лувра (фото)

По словам певицы, в связи со стремительным распространением коронавируса необходимо проявлять крайнюю осторожность.

Украинская певица, работающая в России, Светлана Лобода предупредила о мерах профилактики против коронавируса.

Читайте такжеСедокова выпятила грудь и призвала девушек "не стоять в очереди за мужчинами" (фото)Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам певицы, в связи со стремительным распространением коронавируса необходимо проявлять крайнюю осторожность, читать о мерах профилактики против коронавируса, особенно важно пытаться всевозможными способами обезопаситься во время путешествий.

Лобода также показала фото, на котором она запечатлена в защитной маске на улицах Италии.