Ирина Билык рассказала, что пережила страшную болезнь

Певице родила ребенка суррогатная мать.

Украинская певица Ирина Билык призналась, что не смогла родить самостоятельно из-за серьезных проблем со здоровьем.

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Об этом артистка рассказала в интервью для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Україна".

"Я должна была сама родить. Потом мне сделали операцию, после которой сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что я все-таки нужна своему народу и не буду рисковать", - рассказала Билык в программе.

На вопрос журналиста, была ли это онкология, певица коротко ответила:

"Ну, почти да".