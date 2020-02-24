Ирина Билык рассказала, что пережила страшную болезнь
15:59, 24 февраля 2020Звезды
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Певице родила ребенка суррогатная мать.
Певица перенесла операцию / фото УНИАН
Украинская певица Ирина Билык призналась, что не смогла родить самостоятельно из-за серьезных проблем со здоровьем.
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Об этом артистка рассказала в интервью для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Україна".
"Я должна была сама родить. Потом мне сделали операцию, после которой сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что я все-таки нужна своему народу и не буду рисковать", - рассказала Билык в программе.
На вопрос журналиста, была ли это онкология, певица коротко ответила:
"Ну, почти да".
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