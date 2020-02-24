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"Папина доченька": в сети появилось первое фото внучки Ольги Сумской

13:31, 24 февраля 2020
Звезды
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Антонина Паперная и Владимир Яглыч впервые показали лицо дочери Евы / фото instagram.com/tonya_papernaya/

В начале января она объявила о второй беременности.

Hello 2020🌟

Сообщение, распространенный Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

И вот Антонина вместе с возлюбленным, российским актером Владимиром Яглычем и их доченькой Евой впервые вместе украсили обложку глянца. Семья снялась в фотосессии для журнала Hello.

Кстати, это впервые, когда Паперная показала лицо своего первенца от Яглыча. На обложке семья предстала улыбающейся и счастливой. Паперная позирует в белом свободном платье в звездный принт. Наряд актрисы прекрасно подчеркнул ее округлившийся животик.

В свою очередь, Владимир в джинсовой куртке и брюках цвета хаки держит на руках дочурку в белом сарафане.

"На сегодня моя дочь - главный успех всей моей жизни", - сказал в интервью Яглыч.

Тоня Паперная с дочкой Евой и возлюбленным Владимиром Яглычем / фото instagram.com/tonya_papernaya/

Напомним, что в июле 2017 года Антонина Паперная и Владимир Яглыч впервые стали родителями.

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Заметим, что Антонина и Владимир вместе уже более пяти лет, однако не слишком любят говорить о личной жизни с прессой. Иногда знаменитости радовали глаза поклонников, появляясь на красных дорожках светских мероприятий.

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Теги: #Ольга Сумская