"Время не щадит никого": Пугачева шокировала сеть постаревшим видом (фото)

Многие пользователи заметили, что певица сильно постарела.

Советская и российская певица Алла Пугачева пришла в Москве на пресс-показ мюзикла "Шахматы".

Фотографию с этого мероприятия Примадонна выложила у себя в Instagram.

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"Встреча с легендарными друзьями в МДМ на пресс показе мюзикла «Шахматы». Премьера состоится в октябре. Тим Райс и Анатолий Карпов", - подписала снимок Пугачева.

Многие пользователи заметили, что певица сильно постарела.

"Время не щадит никого, что ни делай-старость не обманешь", "Паричок очередной ничего", "Что с лицом? Ужас!!!", - написали ей в комментариях.