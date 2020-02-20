цей матеріал доступний українською

"Время не щадит никого": Пугачева шокировала сеть постаревшим видом (фото)

08:49, 20 февраля 2020
Звезды
560 0
Пугачева пришла в Москве на пресс-показ мюзикла "Шахматы" / Instagram Алла Пугачева

Фотографию с этого мероприятия Примадонна выложила у себя в Instagram.

Читайте также"Гламурный Кузя": Лобода удивила сеть странной внешностью (фото)

"Встреча с легендарными друзьями в МДМ на пресс показе мюзикла «Шахматы». Премьера состоится в октябре. Тим Райс и Анатолий Карпов", - подписала снимок Пугачева. 

Многие пользователи заметили, что певица сильно постарела. 

"Время не щадит никого, что ни делай-старость не обманешь", "Паричок очередной ничего", "Что с лицом? Ужас!!!", - написали ей в комментариях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пугачева#Алла Пугачева