"Гламурный Кузя": Лобода удивила сеть странной внешностью (фото)

Певица позирует в мохнатой шубе и с очень пушистыми объемными волосами.

Украинская певица, работающая в России, Светлана Лобода продолжает дразнить поклонников кадрами из нового клипа.

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Так, на новом снимке певица предстала в одном из образов из клипа на песню "Новый Рим", снятого Аланом Бадоевым.

Певица позирует в мохнатой шубе и с очень пушистыми объемными волосами.

"Гламурный кузя", "Образ очень неожиданный", "Ну прям Пугачева", - написали Лободе в комментариях.