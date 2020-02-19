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"Гламурный Кузя": Лобода удивила сеть странной внешностью (фото)

15:09, 19 февраля 2020
Звезды
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Лобода продолжает дразнить поклонников кадрами из нового клипа / Instagram Светлана Лобода

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Так, на новом снимке певица предстала в одном из образов из клипа на песню "Новый Рим", снятого Аланом Бадоевым.

Певица позирует в мохнатой шубе и с очень пушистыми объемными волосами. 

"Гламурный кузя", "Образ очень неожиданный",  "Ну прям Пугачева", - написали Лободе в комментариях. 

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода