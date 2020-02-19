"Гламурный Кузя": Лобода удивила сеть странной внешностью (фото)
15:09, 19 февраля 2020Звезды
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Певица позирует в мохнатой шубе и с очень пушистыми объемными волосами.
Лобода продолжает дразнить поклонников кадрами из нового клипа / Instagram Светлана Лобода
Украинская певица, работающая в России, Светлана Лобода продолжает дразнить поклонников кадрами из нового клипа.
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Так, на новом снимке певица предстала в одном из образов из клипа на песню "Новый Рим", снятого Аланом Бадоевым.
Певица позирует в мохнатой шубе и с очень пушистыми объемными волосами.
"Гламурный кузя", "Образ очень неожиданный", "Ну прям Пугачева", - написали Лободе в комментариях.
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