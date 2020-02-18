Ирина Шейк станцевала тверк в окружении темнокожих парней (видео)
15:43, 18 февраля 2020Звезды
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После работы на показе Burberry топ-модель решила отдохнуть на афтепати.
Под восхищенные возгласы собравшихся Ирина исполнила горячий танец / Instagram Ирина Шейк
34-летняя Ирина Шейк зажгла с парнями на вечеринке в Лондоне. Звезда исполнила тверк в провокационном наряде.
Видео она разместила в своем Instagram.
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После работы на показе Burberry топ-модель решила отдохнуть на афтепати. Ирина переоделась в белое свободное платье экстремально короткой длины и распустила волосы. В этом образе Шейк решила зажечь в окружении мужчин. Подруга россиянки Надежда Савкова запечатлела ее на видео.
Под восхищенные возгласы собравшихся Ирина исполнила горячий танец. Звезда показала несколько соблазнительных движений, закончившихся эффектным тверком. Гости вечеринки поддержали Шейк громкими аплодисментами.
"Афтепати с мальчиками", - подписала ролик Ирина.
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