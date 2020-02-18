"Пьяная?": Брежнева удивила дикими танцами под Меладзе (видео)

Артистка танцевала под хиты мужа Константина Меладзе и Димы Монатика.

Украинская певица Вера Брежнева, давно живущая и выступающая в России, вернулась после отдыха к работе и закатила по этому поводу бурную вечеринку для своего коллектива. Артистка сама выступила в роли диджея и выбрала плей-лист любимых песен.

Видео своих танцев Вера опубликовала на странице в Instagram.

Артистка танцевала под хиты мужа Константина Меладзе и Димы Монатика.

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"Так интересна и быстротечна жизнь и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке, что мы и сделали после моего дня рождения, когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его ещё раз в узком кругу коллектива", - подписала ролик Брежнева.

Многие подписчики сочли танцы Брежневой странными.

"Во истину говорят, можно из деревни уехать, но деревня из человека не выедет никогда", "Пьяная что ли?", "Верунчик смотрю хорошо тяпнула... с поллитра точно", "Вера, а вы пьёте алкоголь? И как часто, если да?", "Надо быть скромнее или для вас это смысл жизн?", - написали ей под видео.