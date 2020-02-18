"Пьяная?": Брежнева удивила дикими танцами под Меладзе (видео)
Украинская певица Вера Брежнева, давно живущая и выступающая в России, вернулась после отдыха к работе и закатила по этому поводу бурную вечеринку для своего коллектива. Артистка сама выступила в роли диджея и выбрала плей-лист любимых песен.
Видео своих танцев Вера опубликовала на странице в Instagram.
Артистка танцевала под хиты мужа Константина Меладзе и Димы Монатика.
Так интересна и быстротечна жизнь и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке) что мы и сделали) после моего дня рождения, когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его ещё раз в узком кругу коллектива) классно, что у меня есть человек, которому я могу доверить, и она помогла мне организовать нашу маленькую пати @ainaprib 😘, но в итоге я ее «подсидела» и.... DJ VERA оторвалась на полную 🤪 здесь лишь фрагменты) все остальное осталось в нашей памяти 😂 особенно the Prodigy и Bomfunk Mc’s 💣 к чему я это все! Успевайте кайфовать!) #КРАСИВО Ps: собираю плейлист для новой вечеринки ) кидайте ваши любимые треки именно для веселья💥
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"Так интересна и быстротечна жизнь и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке, что мы и сделали после моего дня рождения, когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его ещё раз в узком кругу коллектива", - подписала ролик Брежнева.
Многие подписчики сочли танцы Брежневой странными.
"Во истину говорят, можно из деревни уехать, но деревня из человека не выедет никогда", "Пьяная что ли?", "Верунчик смотрю хорошо тяпнула... с поллитра точно", "Вера, а вы пьёте алкоголь? И как часто, если да?", "Надо быть скромнее или для вас это смысл жизн?", - написали ей под видео.