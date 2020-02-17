KHAYAT заявил, что в случае неудачи поставит на Евровидении "крест"

Певец заявил, что в случае неудачи он больше не будет участвовать в отборе на Евровидение.

Финалист Нацотбора на Евровидение-2020, украинский певец и автор песен KHAYAT заявил, что в случае неудачи он больше не будет участвовать в отборе на Евровидение.

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Об этом певец рассказал в интервью УНИАН.

"Именно так", - четко ответил KHAYAT на вопрос будет ли он снова пытаться попасть на Евровидение, если на этот раз не удастся победить.

Также певец рассказал, что накануне выступления в полуфинале Нацотбора очень нервничал, ведь не хотелось разочаровать зрителя, и наставницу на "Голосе" Тину Кароль.

Я думал о том, чтобы не разочаровать зрителя, не разочаровать Руслана Квинту, который меня второй раз позвал в этот отбор. Конечно, не хотелось упасть в грязь лицом перед Тиной Кароль, ведь она была моей наставницей на «Голосе». То есть, было несколько причин, из-за которых я волновался.

Полный текст интервью читайте по ссылке KHAYAT: Я не прочитал ни одного комментария относительно своего выступления. Пообещал себе, что не буду этого делать, потому что могу что-то принять очень близко к сердцу