"Сомкните ножки, мадам": Лобода в эротичной позе завела Instagram (видео)
12:53, 17 февраля 2020Звезды
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Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев.
На снимке Лобода лежит на спине, широко раздвинув ноги и открыв рот / instagram.com/lobodaofficial
Работающая в России украинская певица Светлана Лобода представила короткий тизер к новому клипу на песню "Новый Рим". Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев.
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Заставочный ролик певица разместила в своем Instagram.
На снимке Лобода лежит на спине, широко раздвинув ноги и открыв рот.
"Сомкните ножки, мадам", "Я подумала, а причём здесь краб, оказалось показалось", "Я, конечно, всё понимаю, новые понятия, 21 век все раздеваются и т д ,но это уже, конечно, ни в какие ворота", - написали Лободе в комментариях.
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