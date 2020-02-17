"Сомкните ножки, мадам": Лобода в эротичной позе завела Instagram (видео)

Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Работающая в России украинская певица Светлана Лобода представила короткий тизер к новому клипу на песню "Новый Рим". Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев.

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Заставочный ролик певица разместила в своем Instagram.

На снимке Лобода лежит на спине, широко раздвинув ноги и открыв рот.

"Сомкните ножки, мадам", "Я подумала, а причём здесь краб, оказалось показалось", "Я, конечно, всё понимаю, новые понятия, 21 век все раздеваются и т д ,но это уже, конечно, ни в какие ворота", - написали Лободе в комментариях.