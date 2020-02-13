Звезда "Города грехов" Джессика Альба на грани развода - СМИ
38-летняя Джессика Альба - звезда фильма «Город грехов», в котором она сыграла стриптизершу, на грани развода. Поклонники актрисы встревожены судьбой её брака с Кэшем Уорреном.
Об этом сообщает 7Дней.ру.
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В последнее время папарацци несколько раз «подлавливали» Джессику в общественных местах в подавленном состоянии. Похоже, что её 12-летний семейный союз с Кэшем переживает «тяжелые времена».
Кроме того, Альба периодически стала появляться «на людях» без обручального кольца.
Издание Woman’s day, ссылаясь на информацию, полученную от друзей пары, сообщает, что Джессика в последнее время постоянно ссорится с мужем из-за каждой мелочи.
По мнению друзей, в последнее время Альба в целом ведёт себя так, будто ее семья уже распалась.
«Масла в огонь» подливают слухи о ее романе с актером Беном Аффлеком, который несколько лет назад развелся с актрисой Дженнифер Гарнер.