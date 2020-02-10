"Илья Кива? Стиль убийцы!": Влад Яма кардинально сменил имидж (фото)
21:27, 10 февраля 2020Звезды
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Поклонники танцора практически в один голос посоветовали Владу Яме сбрить усы.
Танцор Влад Яма / Instagram / @vladyama_official
Известный украинский хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма кардинально сменил имидж.
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Фотографию с женой он опубликовал на своей странице в Instagram.
Влад Яма сбрил свою бороду и оставил только усы.
Поклонники танцора практически в один голос посоветовали Владу сбрить усы:
«Плиз, усы нееее», «Скажите, что усы - это фотошоп», «Охренеть! Стиль убийцы», «Ой, нееееет, сбривайте», «Усики?) Нееее...», «Пропуск в трусики?», «Капец!!! Влад, ну зачем так пугать???? с первого взгляда возмущение - откуда взялся Кива в моей ленте???»
Но были те, кому понравились усы Влада Ямы.
«У мальчугана трусики, у Влада стильные усики», «Вам усы идут».
Влад Яма сбрил свою бороду и оставил усы / Instagram / @vladyama_official
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