"Илья Кива? Стиль убийцы!": Влад Яма кардинально сменил имидж (фото)

Поклонники танцора практически в один голос посоветовали Владу Яме сбрить усы.

Известный украинский хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма кардинально сменил имидж.

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Фотографию с женой он опубликовал на своей странице в Instagram.

Влад Яма сбрил свою бороду и оставил только усы.

Поклонники танцора практически в один голос посоветовали Владу сбрить усы:

«Плиз, усы нееее», «Скажите, что усы - это фотошоп», «Охренеть! Стиль убийцы», «Ой, нееееет, сбривайте», «Усики?) Нееее...», «Пропуск в трусики?», «Капец!!! Влад, ну зачем так пугать???? с первого взгляда возмущение - откуда взялся Кива в моей ленте???»

Но были те, кому понравились усы Влада Ямы.

«У мальчугана трусики, у Влада стильные усики», «Вам усы идут».