Тина Кароль едва вместила пышную грудь в узкое платье (фото)
10:06, 10 февраля 2020Звезды
163 0
Певица надела платье белого цвета с глубоким декольте, которое частично обнажило ее грудь.
Тина Кароль была в жюри вместе с Андреем Данилко / Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль очень любит появляться на важных мероприятиях в роскошных платьях. Вот и на первом полуфинале нацотбора на Евровидение певица появилась в платье с роскошным декольте.
Читайте такжеПлатье Натали Портман стало самым обсуждаемым нарядом церемонии Оскар 2020 (фото)
Снимок опубликован на ее странице в Instagram.
Певица надела платье белого цвета с глубоким декольте, которое частично обнажило ее грудь. Шею она украсила ниткой жемчуга, а на губы нанесла красную помаду.
"Тина, вы очень красивая!", "Какая же красавица!", - восхитились Тиной фанаты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter