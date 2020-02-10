Тина Кароль едва вместила пышную грудь в узкое платье (фото)

Певица надела платье белого цвета с глубоким декольте, которое частично обнажило ее грудь.

Украинская певица Тина Кароль очень любит появляться на важных мероприятиях в роскошных платьях. Вот и на первом полуфинале нацотбора на Евровидение певица появилась в платье с роскошным декольте.

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Снимок опубликован на ее странице в Instagram.

Певица надела платье белого цвета с глубоким декольте, которое частично обнажило ее грудь. Шею она украсила ниткой жемчуга, а на губы нанесла красную помаду.

"Тина, вы очень красивая!", "Какая же красавица!", - восхитились Тиной фанаты.