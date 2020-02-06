Тина Кароль распахнула халат и позировала на кровати без белья (фото)

Певица позировала на кровати с полотенцем на голове и в белом банном халате.

Украинская певица Тина Кароль в последнее время часто радует поклонников чувственными фото. Певица порой демонстрирует пикантные части своего тела. Читайте такжеНастя Каменских очаровала Instagram нежным фото Снимок размещен на ее странице в Instagram. Певица позировала на кровати с полотенцем на голове и в белом банном халате, который она распахнула, частично обнажив грудь. На лице у певицы был легкий нюдовый макияж. "Красотка!", "Очень нежная", - похвалили образ певицы подписчики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter