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Тина Кароль распахнула халат и позировала на кровати без белья (фото)

10:31, 06 февраля 2020
Звезды
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На лице у певицы был легкий нюдовый макияж / Instagram Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль в последнее время часто радует поклонников чувственными фото. Певица порой демонстрирует пикантные части своего тела. 

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Снимок размещен на ее странице в Instagram.

Певица позировала на кровати с полотенцем на голове и в белом банном халате, который она распахнула, частично обнажив грудь. На лице у певицы был легкий нюдовый макияж.

"Красотка!", "Очень нежная", - похвалили образ певицы подписчики.

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Теги: #певица#Тина Кароль