Тина Кароль распахнула халат и позировала на кровати без белья (фото)
10:31, 06 февраля 2020Звезды
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Певица позировала на кровати с полотенцем на голове и в белом банном халате.
На лице у певицы был легкий нюдовый макияж / Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль в последнее время часто радует поклонников чувственными фото. Певица порой демонстрирует пикантные части своего тела.
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Снимок размещен на ее странице в Instagram.
Певица позировала на кровати с полотенцем на голове и в белом банном халате, который она распахнула, частично обнажив грудь. На лице у певицы был легкий нюдовый макияж.
"Красотка!", "Очень нежная", - похвалили образ певицы подписчики.
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