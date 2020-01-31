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Палец во рту: MARUV в платье в сеточку показала мегасексуальные фото

11:32, 31 января 2020
Звезды
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Снимки уже собрали более 30 тысяч лайков / Instagram MARUV

Украинская певица MARUV (Анна Корсун, - ред.)  славится провокационными образами, но последний фотосет певицы приятно удивил даже самых искушенных фанатов. 

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На своей странице в Instagram певица поделилась очень горячими фотографиями.

Артистка сфотографировалась в полупрозрачном черном платье в рваную сеточку. Анна принимала очень провокационные позы и показала свою фигуру во всей красе. 

Снимки уже собрали более 30 тысяч лайков. Певицу в комментариях назвали "богиней" и "шикарной женщиной". 

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Теги: #певица#MARUV