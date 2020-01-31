Палец во рту: MARUV в платье в сеточку показала мегасексуальные фото
11:32, 31 января 2020Звезды
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Артистка сфотографировалась в полупрозрачном черном платье в рваную сеточку.
Снимки уже собрали более 30 тысяч лайков / Instagram MARUV
Украинская певица MARUV (Анна Корсун, - ред.) славится провокационными образами, но последний фотосет певицы приятно удивил даже самых искушенных фанатов.
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На своей странице в Instagram певица поделилась очень горячими фотографиями.
Артистка сфотографировалась в полупрозрачном черном платье в рваную сеточку. Анна принимала очень провокационные позы и показала свою фигуру во всей красе.
Снимки уже собрали более 30 тысяч лайков. Певицу в комментариях назвали "богиней" и "шикарной женщиной".
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