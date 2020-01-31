Полуголая Седокова показала интимное фото в постели со своим бойфрендом

Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором они с Тиммой лежат в постели и целуются на камеру.

Анна Седокова показала откровенное фото со своим бойфрендом спортсменом Янисом Тиммой.

Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором они с Тиммой лежат в постели и целуются на камеру.

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«Жизнь каждый день напоминает нам, что у нее свои планы на все. Сегодня есть все, а завтра ничего… И наверное не стоит думать, что все решиться завтра. Ведь завтра может и не быть. Я большая и давно поняла, если тебе не нравится, то нужно говорить это сегодня, а не когда будет случай. Если тебе плохо, нужно уходить, а не терпеть. А если хорошо, оставаться и не отпускать. Я люблю тебя парень на фото. Мой самый любимый игрок вбаскетбол. Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня», - подписала фото Седокова.

Отметим, что 27-летний Янис и 36-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат.