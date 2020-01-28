"Морщины!": постаревшую Веру Брежневу раскритиковали в Instagram (фото)

Некоторые комментаторы сочли, что 37-летняя певица заметно постарела.

Украинская певица Вера Брежнева поделилась фотографиями с презентации своей новой линии косметики.

Снимки она разместила в своем Instagram.

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Некоторые комментаторы сочли, что 37-летняя певица заметно постарела.

"Первый кадр неудачный, не узнать Веру, морщины", "С косметикой, а морщины под глазами", - написали хейтеры певицы.

К чести Брежневой, она не стала удалять эти комментарии, а просто поинтересовалась у людей, оставивших их, являются ли морщины чем-то плохим.

При этом большинство подписчиков никаких недостатков на лице у Веры не заметили и отметили, что она отлично выглядит.