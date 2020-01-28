"Морщины!": постаревшую Веру Брежневу раскритиковали в Instagram (фото)
Какой вчера был вечер...♥️ Как же хорошо, что любимая сеть @goldapple_ru открыла первый Бьюти-супермаркет в Питере 💫💫💫 и вчера именно там , на Невском, прошла презентация @verabeauty.official 💛 было так душевно 🌟 так много искренних, светлых , тактичных и красивых людей ❤🙏 это родной город моей бабушки Веры и я радуюсь поездке в Питер всегда, как ребенок! спасибо за ваши улыбки, отзывы, слова поддержки - они придают столько сил и вдохновения !!!! Я уже в Лондоне, но вспоминаю о вас с улыбкой ❤ #всемнужнаVERA
Украинская певица Вера Брежнева поделилась фотографиями с презентации своей новой линии косметики.
Снимки она разместила в своем Instagram.
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Некоторые комментаторы сочли, что 37-летняя певица заметно постарела.
"Первый кадр неудачный, не узнать Веру, морщины", "С косметикой, а морщины под глазами", - написали хейтеры певицы.
К чести Брежневой, она не стала удалять эти комментарии, а просто поинтересовалась у людей, оставивших их, являются ли морщины чем-то плохим.
При этом большинство подписчиков никаких недостатков на лице у Веры не заметили и отметили, что она отлично выглядит.