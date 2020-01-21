Тина Кароль поразила нежным фото

Подписчики в восторге от нового образа исполнительницы.

Известная певица Тина Кароль решила показать своим подписчикам в Instagram фото в невероятном образе.

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На опубликованном фото артистка сидит на белом кубе вполоборота. Обнаженное тело прикрывает белый вязаный кардиган, спадающий с плеч и полностью открывающий спину. Видно, что на Тине нет бюстгальтера.

Нежное и чувственное фото оценили подписчики: "Красотка", "Невероятная", "Ну очень красивая спина", "Такая нежная".

Ранее известная ведущая Леся Никитюк выставила оголенные ягодицы на камеру.