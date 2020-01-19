цей матеріал доступний українською

"Любовь моя": Лобода заинтриговала интимным фото в Instagram

19:06, 19 января 2020
Звезды
419 0

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода заинтриговала сеть новым фото. Певица опубликовала совместный снимок со своей дочерью Тильдой, что она делает нечасто.

Читайте такжеУмер избитый гитарист группы "Ляпис Трубецкой"

При этом лицо девочки на фото закрыто книгой. Примечательно, что книга на итальянском языке.

"Любовь моя изучает мир", - подписала фото Лобода, из чего комментаторы сделали выводы, что ее младшая дочь знает итальянский. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Светлана Лобода#Лобода