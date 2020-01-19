"Любовь моя": Лобода заинтриговала интимным фото в Instagram
19:06, 19 января 2020Звезды
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Певица опубликовала совместный снимок со своей дочерью Тильдой.
любовь моя изучает мир ❤️
Украинская певица Светлана Лобода заинтриговала сеть новым фото. Певица опубликовала совместный снимок со своей дочерью Тильдой, что она делает нечасто.
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При этом лицо девочки на фото закрыто книгой. Примечательно, что книга на итальянском языке.
"Любовь моя изучает мир", - подписала фото Лобода, из чего комментаторы сделали выводы, что ее младшая дочь знает итальянский.
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