"Любовь моя": Лобода заинтриговала интимным фото в Instagram

Певица опубликовала совместный снимок со своей дочерью Тильдой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram любовь моя изучает мир ❤️ Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 19 Янв 2020 в 4:58 PST

Украинская певица Светлана Лобода заинтриговала сеть новым фото. Певица опубликовала совместный снимок со своей дочерью Тильдой, что она делает нечасто.

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При этом лицо девочки на фото закрыто книгой. Примечательно, что книга на итальянском языке.

"Любовь моя изучает мир", - подписала фото Лобода, из чего комментаторы сделали выводы, что ее младшая дочь знает итальянский.