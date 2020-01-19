Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: сеть в шоке (фото)

На дне рождения певица танцевала с Николаевым и произносила тосты.

Известный композитор и певец Игорь Николаев отметил свое 60-летие. Поздравить его пришла и Алла Пугачева.

Среди гостей было много российских селебрити, но все внимание было приковано к Примадонне, точнее ее внешним преображениям.

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И гости мероприятия, и пользователи сети после увиденных фото с Аллой Борисовной стали обсуждать которую уже по счету молодость артистки.

Так, она пришла на день рождения с распущенными волосами и с челкой. Первым в глаза бросается вытянувшийся овал лица 70-летней артистки. Из-за него она кажется то ли сильно помолодевшей, то ли истощенной. Многие заподозрили, что она сделала пластическую операцию.

На юбилей Пугачева нарядилась в элегантный черный верх и плиссированную черную юбку в горошек, а талию подчеркнула поясом с пряжкой.

Отметим, что на дне рождения певица танцевала с Николаевым и произносила тосты.

"Благодаря твоим песням я как-то не сильно переживала расставания с мужьями!", - говорила имениннику Примадонна.

Отметим, что Николаева Алла Борисовна приехала поздравлять одна, ее супруг Максим Галкин записал видеопоздравление.