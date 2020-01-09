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Ди Каприо спас в Карибском море человека, который выпал за борт корабля – СМИ

14:57, 09 января 2020
Звезды
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Леонардо Ди Каприо / REUTERS

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Как сообщает The Sun, ссылаясь на источник, яхта Ди Каприо оказалась единственным в регионе судном, которое взялось за поиски пропавшего пассажира. Актер сумел найти человека в неспокойных водах, в условиях надвигающегося шторма.

Отмечается, что пострадавший – 24 летний француз, член экипажа судна компании Club Med. Он выпал со своей яхты в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине оказали помощь и передали береговой охране.

Ранее актер Леонардо Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу.

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Теги: #актер#море