Джастин Бибер: "Я не на наркотиках, у меня болезнь Лайма"

Слухи о наркотической зависимости певца распространились после нескольких фотографий, на которых он выглядел очень измотанным, а лицо было покрыто прыщами.

Канадский поп-певец Джастин Бибер раскрыл свой диагноз: у него болезнь Лайма, также известная как клещевой боррелиоз.

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"У меня были тяжелые два года, - написал 25-летний певец в "Инстаграме". - Множество людей постоянно говорили, что Джастин Бибер ужасно выглядит, сидит на наркоте, но они просто не знают мой диагноз".

Вдобавок к боррелиозу, который диагностировали у Бибера в конце прошлого года, он страдает хронической вирусной инфекцией, которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом.

Бибер написал, что борется с болезнью и полон решимости победить.

Болезнь Лайма вызывается бактерией, которую переносят клещи. Симптомы заболевания разнообразны и включают в себя лихорадку, сыпь, невралгические боли, в некоторых случаях поражаются сердце и глаза.

Певец сообщил своим подписчикам в "Инстаграме", которых у него 124 миллиона, что получает правильное лечение.

Он написал, что хотя полностью болезнь неизлечима, он борется и скоро выложит на YouTube документальный сериал. "Вы увидите все о том, как я борюсь и ПОБЕЖДАЮ!!" - написал Бибер, пообещав, что вернется к творчеству и будет "лучше прежнего".

Слухи о наркотической зависимости певца распространились после нескольких фотографий, на которых он выглядел очень измотанным, а лицо было покрыто прыщами.

Жена суперзвезды, модель (и дочь актера Стивена Болдуина) Хейли Бибер выступила в защиту своего мужа, которого начали высмеивать в соцсетях и упрекать в том, что он излишне драматизировал свой диагноз. "Изучите вопрос сами и послушайте рассказы людей, которые страдают в течение многих лет. Займитесь самообразованием", - написала она.

Заболевание вызывается бактерией, которую переносит определенный тип клещей в Северном полушарии.

Болезнь Лайма не передается от человека к человеку.

Красная сыпь, утомление и высокая температура обычно появляются примерно через три недели после укуса клеща.

Большинство пациентов, принявших полный трехнедельный курс антибиотиков, полностью выздоравливают, однако у некоторых симптомы длятся в течение нескольких лет. Неясна причина большей восприимчивости некоторых людей к болезни Лайма. В любом случае при подозрениях на это заболевание следует немедленно обратиться к врачу.