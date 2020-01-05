Джастин Бибер с розовыми волосами в новом клипе станцевал на столе

Исполнитель представил яркое видео на песню Yummy.

Всего через день после выпуска песни Yummy, своего первого сольного сингла за последние четыре года, Джастин Бибер представил новый клип для композиции.

Читайте такжеДжастин Бибер выпустит первый за пять лет альбом и отправится в тур

В видео 25-летний исполнитель предстал с розовыми волосами во время ужина в ресторане с множеством модных гостей. А в конце видео Джастин снимает с себя одежду и оставаясь в майке устраивает танцы посреди стола с едой, передает ТСН.

Интересно, что в клипе также появляется кот Бибера, который ходит по столу и нюхает разнообразные блюда.

Долгожданный сольный сингл Бибера - это R&B-трек, где он обещает отправиться в путь "в любую ночь, в любой день", и все, что ему нужно, - это "произнести слово".

В ответе к комментариям поклонников в YouTube Бибер отметил то, что на написание трека его вдохновила жена Хейли Болдуин.

О возвращении на сцену после творческой паузы Джастин Бибер заявил в конце декабря прошлого года анонсировав выход песни и документального фильма, а также поделился информацией о концертах нового гастрольного тура по Северной Америке.