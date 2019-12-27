Украинская певица родила первенца от Героя АТО (фото)

Для Наталки Карпы это первый ребенок, Терехов стал папой во второй раз.

Украинская певица Наталка Карпа родила первенца. О счастливом событии сообщил в своем Instagram новоиспеченный папа, герой АТО Евгений Терехов.

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Муж Наталки обнародовал первое фотог девочки. "Наконец... Я встретился с девчонкой, которая покорила мое сердце с первого взгляда. Я впервые вижу ее, но я уже потрясен ее красотой, ее первой улыбкой, ее ангельскими глазками и ее смуглой кожей. Она воплощение чистоты, она - это подарок с небес. Правда, пока еще немного плаксива", – подписал кадр Терехов.

"Большие губы, глазки - ну какая же она прекрасная! Вся в меня. Натали, душа моя, спасибо тебе", – добавил он.