Украинская певица родила первенца от Героя АТО (фото)
Украинская певица Наталка Карпа родила первенца. О счастливом событии сообщил в своем Instagram новоиспеченный папа, герой АТО Евгений Терехов.
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Муж Наталки обнародовал первое фотог девочки. "Наконец... Я встретился с девчонкой, которая покорила мое сердце с первого взгляда. Я впервые вижу ее, но я уже потрясен ее красотой, ее первой улыбкой, ее ангельскими глазками и ее смуглой кожей. Она воплощение чистоты, она - это подарок с небес. Правда, пока еще немного плаксива", – подписал кадр Терехов.
"Большие губы, глазки - ну какая же она прекрасная! Вся в меня. Натали, душа моя, спасибо тебе", – добавил он.
#Особенная_ночь... Наконец-то... Я встретился с девчонкой,которая покорила моё сердце — с первого взгляда...👀 Натали,извини...✌️ Я первый раз вижу эту Девчонку... 🥰 Но, я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты,она — это подарок с небес... Правда,пока ещё слегка плаксивая..)) У меня были встречи с самыми главными женщинами в моей жизни ...🤔 С мамой и старшей дочкой, с моей любимой (твоей мамой)— ну и теперь с тобой. Это наше первое знакомство. И я,как настоящий мужчина — пытаюсь дышать ровно, и не подавать знаков что я влюблён без памяти,уже за эти несколько секунд. Большие губы,глазки— ну какая же она прекрасная! Вся в меня😂 Ты Ангелочек...💙💛 Которого Бог спустил к нам на землю. моя. Наша. Наша душа. Наша любовь. Наша жизнь. Ты ещё ничего не понимаешь... Но, наша любовь — все подскажет. Сквозь слёзы она уже заулыбалась...) Теперь, я отец двух дочерей ! Двух прекрасных характерных девчонок, в двое больше отвественности, но я всегда готов на все — ради их счастья. Я точно знаю, что уже не зря прожил эту жизнь. Малышка! Добро пожаловать в нашу семью. Мы тебе обещаем, что ты будешь самым счастливым ребёнком в самой любящей семье! Натали,душа моя....💙💛 Спасибо тебе...😘