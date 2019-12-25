"Не пить – идеальный рецепт": Зибров рассказал свой метод борьбы с похмельем

Певец знает, что нужно съесть, чтобы алкоголь вышел, "не заходя в организм".

62-летний украинский эстрадный певец Павел Зибров рассказал, как оставаться бодрым после праздничного застолья.

Читайте такжеИзвестный украинский певец в третий раз женитсяКак передает телеканал «Украина», у народного артиста имеется свой метод борьбы с похмельем.

«Не пить – идеальный рецепт от похмелья. Говорят, что рассол из помидоров и сок капусты поможет любителям тяжелых напитков. А вообще, не позволяйте алкоголю усвоится, для этого съешьте бутерброд с кусочком сливочного масла. Так, алкоголь выйдет, не заходя в организм», – рассказал Зибров.

Кроме того, он отметил, что в честь праздника может выпить всего 50 граммов, чтобы расслабиться, а вот от табака отказался почти 20 лет назад.

«Сам не курю и советую всем отказаться от сигарет. Ведь лучше иногда, для настроения или когда хорошая компания, выпить 20-50 грамм алкогольного напитка. Но нужно понимать, что у каждого организм воспринимает по-своему, и если организм отталкивает, тогда не стоит заставлять себя», – рассказал Павел Зибров.

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