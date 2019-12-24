Обнаженная супермодель Эмили Ратаковски показала фото в кровати

Поклонники Эмили восхитились ее внешностью и смелостью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Silky perfection provided by @kerastase_official Elixir Ultime #Kerastase #KerastaseClub #KerastaseHolidays Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Дек 2019 в 11:59 PST

Известная супермодель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила поклонников новым снимком, на котором появилась без белья.

Снимок она опубликовала в своем Instagram.

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Самые сокровенные места спрятаны от взора пользователей сети, но это лишь сильнее распаляет фантазию поклонников модели.

Поклонники Эмили поспешили оставить свои комментарии под снимком, они восхищались ее внешностью и смелостью.

"Ты выглядишь мило, красиво, великолепно и потрясающе", "Желанная моя..!❤️лю..!❤️", "Поздравляю тебя с прекрасным годом и от всей души желаю тебе и твоей семье весь сезон отпусков", "Ты безусловно прекрасная и невероятная красотка", "Слишком прекрасная, невозможно спокойно смотреть".