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"Вылитый бомж": Лорак удивила сеть неприглядным видом (фото)

16:40, 23 декабря 2019
Звезды
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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками новыми снимками. 

Свежий снимок певицы в Instagram навлек на нее массу критики.

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Артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в обычной уличной одежде. 

Так, певица позировала в утепленной дубленке, джинсах бойфрендах, массивных ботинках и шапке. 

"Как с колхоза", "В этом прикиде на бомжа похожа", - раскритиковали певицу в сети. 

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Теги: #звезды#Ани Лорак