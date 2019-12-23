"Вылитый бомж": Лорак удивила сеть неприглядным видом (фото)

Каролина опубликовала фото, на котором позирует в обычной уличной одежде.

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками новыми снимками.

Свежий снимок певицы в Instagram навлек на нее массу критики.

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Артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в обычной уличной одежде.

Так, певица позировала в утепленной дубленке, джинсах бойфрендах, массивных ботинках и шапке.

"Как с колхоза", "В этом прикиде на бомжа похожа", - раскритиковали певицу в сети.