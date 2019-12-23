"Вылитый бомж": Лорак удивила сеть неприглядным видом (фото)
16:40, 23 декабря 2019Звезды
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Каролина опубликовала фото, на котором позирует в обычной уличной одежде.
✨ Хорошего дня!
Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками новыми снимками.
Свежий снимок певицы в Instagram навлек на нее массу критики.
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Артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в обычной уличной одежде.
Так, певица позировала в утепленной дубленке, джинсах бойфрендах, массивных ботинках и шапке.
"Как с колхоза", "В этом прикиде на бомжа похожа", - раскритиковали певицу в сети.
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