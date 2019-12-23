"Хорошо, что не Чунга-Чанга": сеть шокировало имя дочери певицы Нюши

Певица назвала дочь Симбой.

В ноябре прошлого года российская певица Нюша впервые стала мамой - певица родила дочь Игорю Сивову. Все это время артистка наслаждалась материнством и с удовольствием делилась фотографиями наследницы. Правда, до недавнего времени скрывала лицо и имя малышки.

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«Мы долго думали над именем. Изучали, читали, смотрели в сочетании со знаком зодиака, годом, характером. Я верю, что это влияет на судьбу. Не хотели называть в честь бабушки, прабабушки», - ранее признавалась артистка, передает "СтарХит".

И вот, наконец, Нюша перестала скрывать имя девочки. «Знакомьтесь, моя дочь — Симба», - заявила она в интервью одному из глянцевых журналов.

Фанаты отметили, что девочка как две капли воды похожа на отца, а вот имя ребенка не всем пришлось по душе. «Симба Игоревна? Да, тяжеловато девочке в школе будет»; «Что, реально Симба? Хорошо, что не Чунга-Чанга»; «Дочь похожа на Игоря, но понятно теперь почему держали имя в секрете!» - эмоционально отреагировали подписчики.