Леся Никитюк показала стройные ножки в дерзком "луке" (фото)
16:48, 19 декабря 2019Звезды
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У телезвезды роскошная фигура, которую она часто демонстрирует на снимках.
Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и решка", похвасталась фото, на котором предстала в кожаном наряде.
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На опубликованном в Instagram снимке телезвезда позировала в черном боди, клетчатой рубашке, куртке и кожаных штанах. Дополнила образ Никитюк яркими ботильонами и зеленой шляпкой.
Многие поклонники обратили внимание на ее стройные ножки и фигуру: "Секси", "Красотка", "Ух, какие ножки", "Стройная".
Ранее Леся Никитюк похвасталась фото, на котором она позировала в кровати в одном белье.
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