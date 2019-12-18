Мила Йовович в стильном платье похвасталась большим животом

Актриса позировала на фоне новогодней елки.

Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая призналась, что вторым ребенком забеременела в "пещере", показала свою фигуру.

Читайте такжеГолливудская звезда Мила Йовович беременна третьим ребенком (фото)

44-летняя знаменитость поделилась в своем микроблоге фото немаленького беременного животика. Актриса предстала на фоне новогодней елки в легком бордовом платье в белую точечку. Йовович уверена, что быть беременной в 44 года – это уже чудо.

Звезда "Пятого элемента" посвятила этот пост своему дню рождения, который она праздновала 17 декабря. Мила рассказала, как ее поздравили дети. Девочки с самого утра принесли ей воздушные шарики и пончики.

"Даже несмотря на то, что я хочу вырвать после того, как съела столько пончиков в семь утра, мое сердце переполнено. Я посылаю вам столько любви!" - написала актриса.

Снимок вызвал огромное восхищение у поклонников. В комментариях фанаты голливудской актрисы засыпали ее комплиментами, а фото лайкнули более 250 тыс. раз.