Звезда "Теории большого взрыва" Джонни Галэки впервые стал отцом

У актера родился сын.

Американский актер Джонни Галэки, который стал одной из самых высокооплачиваемых звезд сериала, впервые стал папой.

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У 44-летнего актера, известного по роли Леонарда Хофстедтера в культовом сериале "Теория большого взрыва" родился сын. Первенца ему подарила 22-летняя возлюбленная Алайна Мейер.

О радостном событии Галэки сообщил в своем Instagram.

"С переполненными благодарностью сердцами мы поздравляем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Спасибо вам за всю вашу любовь и поддержку", - поделился счастливый новоиспеченный папа.