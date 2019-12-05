Звезда "Теории большого взрыва" Джонни Галэки впервые стал отцом
15:07, 05 декабря 2019Звезды
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У актера родился сын.
Первенца ему подарила 22-летняя возлюбленная Алайна Мейер \ instagram.com/sanctionedjohnnygalecki/
Американский актер Джонни Галэки, который стал одной из самых высокооплачиваемых звезд сериала, впервые стал папой.
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У 44-летнего актера, известного по роли Леонарда Хофстедтера в культовом сериале "Теория большого взрыва" родился сын. Первенца ему подарила 22-летняя возлюбленная Алайна Мейер.
О радостном событии Галэки сообщил в своем Instagram.
"С переполненными благодарностью сердцами мы поздравляем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Спасибо вам за всю вашу любовь и поддержку", - поделился счастливый новоиспеченный папа.
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