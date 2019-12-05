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Звезда "Теории большого взрыва" Джонни Галэки впервые стал отцом

15:07, 05 декабря 2019
Звезды
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Первенца ему подарила 22-летняя возлюбленная Алайна Мейер \ instagram.com/sanctionedjohnnygalecki/

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У 44-летнего актера, известного по роли Леонарда Хофстедтера в культовом сериале "Теория большого взрыва" родился сын. Первенца ему подарила 22-летняя возлюбленная Алайна Мейер. 

О радостном событии Галэки сообщил в своем Instagram.

"С переполненными благодарностью сердцами мы поздравляем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Спасибо вам за всю вашу любовь и поддержку", - поделился счастливый новоиспеченный папа.

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Теги: #актер