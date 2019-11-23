Бекхэм похвастался случайной встречей с Эмилией Кларк (фото)

Кхалиси буквально сбила с ног Бекхэма, который в тот момент говорил с другим актером.

Футбольная звезда Дэвид Бекхэм похвастался случайной встречей с актрисой Эмилией Кларк, сыгравшую роль Дейнерис Таргариен (Кхалиси, Мать Драконов) в легендарном сериале «Игра престолов».

Совместную фотографию, на которой он обнял Кларк, Бекхэм выложил в Instagram.

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Обе знаменитости встретились на одном из концертов в Сан-Франциско.

«Я снова почувствовал себя маленькой звездой рядом с Матерью Драконов», – подписал он фото.

Издание Daily Mail пишет, что Кхалиси буквально сбила с ног Бекхэма, который в тот момент говорил с другим актером.

На мероприятие Кларк прибыла в стильном наряде: синюю рубашку она совместила с кожаной курткою шоколадного цвета в мелких цветочках.

Как сообщал УНИАН, ранее актриса Эмилия Кларк рассказала, что имела серьезный стресс при работе над первым сезоном.