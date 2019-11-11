Меган Маркл подчеркнула декольте в элегантном черном платье (фото)

Герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри в выходные тоже посетили концерт в Альберт-холле, традиционно организованный в честь Дня памяти павших.

Если герцогиня Кембриджская выбрала для данного мероприятия довольно лаконичный аутфит, то герцогиня Сассекская наоборот решила сделать ставку на свое декольте.

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На Меган было жаккардовое платье от Erdem, которое скорее всего, шили на заказ. В наряде было довольно глубокое декольте и пышная юбка, образ герцогини дополняли лодочки Aquazzura Deneuve и миниатюрные серьги-кольца с рубиновым камнем от Jessica McCormack. В руках у нее был маленький черный клатч.

Волосы герцогиня Сассекская собрала в пучок сзади, на лице у Меган был красивый вечерний макияж, блестящие тени на веках и розовый блеск на губах.

Она улыбалась и имела отличный вид, а вот ее муж был достаточно серьезным и улыбался мало.