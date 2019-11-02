"Егор старается нигде со мной не появляться": Ани Лорак рассказала о своем возлюбленном

Пара познакомилась около трех лет назад. Поначалу их связывала работа, и лишь недавно сотрудничество перетекло в серьезные отношения.

Певица недолго была одна после развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Теперь Ани Лорак крутит роман с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Егор, хоть и работает в сфере шоу-бизнеса, не относит себя к категории публичных людей.

Об этом пишет "СтарХит".

Пара познакомилась около трех лет назад. Поначалу их связывала работа, и лишь недавно сотрудничество перетекло в серьезные отношения. 41-летняя Лорак не скрывает, что искренне счастлива с 27-летним избранником. У них много общего, несмотря на столь разный образ жизни: Егор старается оставаться в стороне от вспышек фотокамер и не общаться с представителями прессы.

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«Я — публичный человек, а он — нет, очень закрытый, старается особенно нигде со мной не появляться. Конечно, он приезжает, поддерживает меня, я нуждаюсь в его поддержке и рада, когда он со мной. Нам всегда весело, мы всегда смеемся, мы всегда слушаем музыку классную, мы всегда на одной волне, нам всегда есть о чем поговорить. Быть вместе не где-то «на картинке», а быть вместе по-настоящему — вот что важно», — подчеркнула певица.

Многие интересуются у артистки, видит ли она Егора своим мужем, на что Ани категорично заявляет, что пока не готова к свадьбе — уж больно печальным был предыдущий опыт. Ее мнение разделяет и Глеб, за плечами которого уже есть неудачные отношения с певицей Татьяной Решетняк. «Да, и у него такие же мысли. Надо просто быть счастливыми, дорожить друг другом, уважать, ценить и ни в коем случае не впускать посторонних в свою жизнь — вот это важно, потому что люди вползают, хотят что-то знать, что-то посоветовать, что-то подсказать, а это ни к чему абсолютно», — призналась Лорак.