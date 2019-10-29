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Лобода в откровенном наряде показала грудь (фото)

14:49, 29 октября 2019
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Лобода без стеснения демонстрирует пышный бюст / Instagram Светлана Лобода

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Снимок опубликован в ее Instagram.

На нем исполнительница сидит, оседлав комбоусилитель Marshall, в полурасстегнутом брючном костюме цвета морской волны. Она без стеснения демонстрирует пышный бюст в лифе черного цвета, а в руке крутит серебряные четки.

«Ну, доброе утро», - игриво подписала снимок Лобода.

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Теги: #певица#Светлана Лобода