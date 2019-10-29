Лобода в откровенном наряде показала грудь (фото)

Певица позировала в полурасстегнутом брючном костюме цвета морской волны.

Светлана Лобода в очередной раз раздразнила поклонников откровенным фото.

Читайте такжеМокрая у бассейна: Ани Лорак показала отрывок из нового клипа, снятого на Сицилии (видео)

Снимок опубликован в ее Instagram.

На нем исполнительница сидит, оседлав комбоусилитель Marshall, в полурасстегнутом брючном костюме цвета морской волны. Она без стеснения демонстрирует пышный бюст в лифе черного цвета, а в руке крутит серебряные четки.

«Ну, доброе утро», - игриво подписала снимок Лобода.