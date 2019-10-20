Леся Никитюк в красной помаде и с вином прокатилась на воздушном шаре (фото)

Лесе Никитюк исполнилось 32 года.

В субботу, 19 октября, украинской телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 32 года. Свой праздник артистка решила отметить оригинально – с вином и на воздушном шаре.

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Соответствующий снимок Никитюк разместила в Instagram

"Счастливого дня рождения мне", - кратко подписала фото Никитюк, на котором она с бокалом вина кокетливо отбрасывает волосы в сторону и смотрит прямо в объектив.

При этом в кадр также попала мужская рука с телефоном в руках. На безымянном пальце мужчины виднеется обручальное кольцо.

Поклонники тут же присоединились к поздравлению Никитюк в комментариях, пожелав ей удачи в начинаниях, здоровья и, конечно же, любви.