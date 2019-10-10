70-летняя Алла Пугачева показала на фото постаревшее лицо крупным планом

Примадонна сообщила радостную новость своим фанам.

Певица Алла Пугачева решила порадовать поклонников, которые не посетили ее юбилейный вечер в Кремлевском дворце.

Так, артистка на своей странице в Instagram рассказала, что ее большой концерт покажут в записи в кинотеатрах России.

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"Все те, кто не смогли попасть на мой юбилейный концерт, смогут увидеть его в кинотеатрах в конце октября", - написала Примадонна.

Свой пост Алла Борисовна сопроводила снимком, на котором она выглядит намного младше своих 70 лет. В кадре певица предстала в черной шляпе, серой клетчатой жилетке и белой рубашке. Ее волосы непривычно прямые, на лице виден слишком большой слой тона для лица, глаза она подвела черным карандашом, на губах - нежный блеск.

"Алла постарела", "Как вы с Кристиной здесь похожи", "Так здесь похожа на Снегурочку", "Я хуже выгляжу в свои 42", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, юбилейный вечер P.S. с новой программой состоялся 17 апреля 2019 года. Это был первый сольный концерт Пугачевой за последние десять лет, на который артистка согласилась в честь своего 70-летия.