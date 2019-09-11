Анастасия Приходько показала трогательное фото со свадьбы
13:43, 11 сентября 2019Звезды
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Супруги, стоящие в обнимку, запечатлены на фоне яркого фейерверка.
Instagram Анастасия Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно сыграла с возлюбленным полноценную свадьбу, поделилась в сети трогательным фото. На нем супруги, стоящие в обнимку, запечатлены на фоне яркого фейерверка.
Фото появилось на странице исполнительницы в Instagram. Приходько опубликовала его без каких-либо комментариев.
Анастасия и Александр учились в одной школе. Свои отношения пара узаконила еще в 2013 году, а в 2015-м артистка родила сына Гордея. Сейчас же, судя по всему, супруги решили сыграть полноценную свадьбу с церемонией венчания, которую откладывали вот уже почти шесть лет.
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