Анастасия Приходько показала трогательное фото со свадьбы

Супруги, стоящие в обнимку, запечатлены на фоне яркого фейерверка.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно сыграла с возлюбленным полноценную свадьбу, поделилась в сети трогательным фото. На нем супруги, стоящие в обнимку, запечатлены на фоне яркого фейерверка.

Фото появилось на странице исполнительницы в Instagram. Приходько опубликовала его без каких-либо комментариев.

Анастасия и Александр учились в одной школе. Свои отношения пара узаконила еще в 2013 году, а в 2015-м артистка родила сына Гордея. Сейчас же, судя по всему, супруги решили сыграть полноценную свадьбу с церемонией венчания, которую откладывали вот уже почти шесть лет.