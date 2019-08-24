MARUV в латексе показала развлечения с девочками на сцене (фото)
10:24, 24 августа 2019Звезды
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По свидетельствам очевидцев, на концерте не обошлось без поцелуя MARUV с одной из танцовщиц.
Скандальная украинская певица MARUV 23 августа выступила с концертом в Сочи.
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Снимки с концерта опубликованы в Instagram певицы.
Девушка выступала в черном латексном кимоно с разрезами по всей длине ног. Компанию ей составили ее неизменные танцовщицы в не менее провокативных нарядах.
По свидетельствам очевидцев, на концерте не обошлось без поцелуя MARUV с одной из танцовщиц.
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