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MARUV в латексе показала развлечения с девочками на сцене (фото)

10:24, 24 августа 2019
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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Скандальная украинская певица MARUV 23 августа выступила с концертом в Сочи.

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Снимки с концерта опубликованы в Instagram певицы.

Девушка выступала в черном латексном кимоно с разрезами по всей длине ног. Компанию ей составили ее неизменные танцовщицы в не менее провокативных нарядах. 

По свидетельствам очевидцев, на концерте не обошлось без поцелуя MARUV с одной из танцовщиц.

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Теги: #певица#MARUV