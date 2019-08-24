MARUV в латексе показала развлечения с девочками на сцене (фото)

По свидетельствам очевидцев, на концерте не обошлось без поцелуя MARUV с одной из танцовщиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Boom! Публикация от MARUV (@maruvofficial) 24 Авг 2019 в 12:01 PDT Скандальная украинская певица MARUV 23 августа выступила с концертом в Сочи. Читайте также"Пора носить брюки!": Пугачева напугала сеть новым фото Снимки с концерта опубликованы в Instagram певицы. Девушка выступала в черном латексном кимоно с разрезами по всей длине ног. Компанию ей составили ее неизменные танцовщицы в не менее провокативных нарядах. По свидетельствам очевидцев, на концерте не обошлось без поцелуя MARUV с одной из танцовщиц.

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