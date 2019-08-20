Ани Лорак в обтягивающем платье похвасталась фигурой (фото)
19:50, 20 августа 2019Звезды
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Певица также надела массивные серьги и сделала нюдовый макияж.
Думаю о вас.. Хочу, чтобы все были счастливы! Пусть будут согреты теплом ваши сердца...
Опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась в сети точеной фигурой.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором предстала в черном обтягивающем платье, подчеркивающем все достоинста ее фигуры.
Певица также надела массивные серьги и сделала нюдовый макияж.
"Думаю о вас.. Хочу, чтобы все были счастливы! Пусть будут согреты теплом ваши сердца...", - написала она под снимком.
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