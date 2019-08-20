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Ани Лорак в обтягивающем платье похвасталась фигурой (фото)

19:50, 20 августа 2019
Звезды
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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась в сети точеной фигурой.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором предстала в черном обтягивающем платье, подчеркивающем все достоинста ее фигуры.

Певица также надела массивные серьги и сделала нюдовый макияж.

"Думаю о вас.. Хочу, чтобы все были счастливы! Пусть будут согреты теплом ваши сердца...", - написала она под снимком.

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Теги: #певица#Ани Лорак