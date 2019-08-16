Элвис жив: ко дню рождения короля рок-н-ролла прошел конкурс его двойников (видео)

Чтобы победить в конкурсе, участники должны стать максимально похожими на короля рок-н-ролла.

16 августа отмечается День памяти Элвиса Пресли.

Легенда музыки находится на третьем месте в списке 50 величайших исполнителей всех времен. В мире продано более миллиарда пластинок Пресли (винил и компакт-дисков). Элвис Пресли снялся в 33 фильмах, получая за каждый минимум миллион долларов гонорара.

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В 1973 году телепередача с его участием приковала к экранам целый миллиард людей. Такого количества зрителей не собрал даже репортаж о высадке первого человека на Луну. Ежегодно 16 августа тысячи поклонников короля рок-н-ролла съезжаются в Мемфис (США). Здесь проводится всемирно известный конкурс двойников Элвиса.

Чтобы победить в конкурсе, участники должны стать максимально похожими на короля рок-н-ролла. Это должен быть не только костюм, прическа, но и манеры и тембр голоса. Иногда, чтобы выделиться, двойники Элвиса выглядят очень экстравагантно.