Аллу Пугачеву "разгромили" за нелепое видео

Забавный ролик с Примадонной посмотрели почти 700 тысяч поклонников.

Алла Пугачева и ее подруга Лайма Вайкуле вызвали настоящий фурор в сети новым видео, главными героинями которого они и стали.

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Ролик с артистками на своей странице в Instagram опубликовал супруг Примадонны Максим Галкин. "Дамы с дюн попали в сети", - подписал он смешную запись.

Так, Пугачева и Вайкуле провели аналогию с интернетом с помощью обычной рыбацкой сети. На видео Лайма запутывается в снастях, безуспешно пытается выбраться, а потом начинает затягивать в ловушку Аллу Борисовну.

Артистки-подруги обмениваются шутками и называют себя настоящими "дамами с дюн".

Пользователи сети разгромили видео с Пугачевой и Вайкуле: "Нелепо как-то все это смотрится", "Кому это интересно?", "Юмор какой-то маразматический, поэтому позволю себе реплику: "Зачем вам дюны, у вас уже свой песок сыпется", "Стыдная х**ня какая-то".

Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.