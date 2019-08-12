"Зачем столько фотошопа?": Лорак разочаровала сеть "маской" вместо лица (фото)

Пользователи больше внимания обратили на внешний вид Лорак, чем на ее мысли о материнстве.

Украинская певица Ани Лорак в очередной раз разочаровала пользователей сети чрезмерным увлечением фотошопом.

Комментаторы раскритиковали свежий снимок Лорак вместе с дочерью Софией.

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"Любая мама скажет вам, что материнство, само по себе, является вызовом, который навсегда меняет тебя. И только так ты можешь познать истинную любовь - безусловную. Только так можно по-настоящему понять, что значит отдавать и получать взамен", - подписала фото звезда.

Однако пользователи больше внимания обратили на внешний вид Лорак, чем на ее мысли о материнстве.

"Зачем столько фотошопа? Это же бросается в глаза как нарисованная маска на лице", "Жаль, что больше нет той Ани Лорак, которая была раньше...", - написали Лорак пользователи.