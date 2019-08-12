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"Зачем столько фотошопа?": Лорак разочаровала сеть "маской" вместо лица (фото)

11:24, 12 августа 2019
Звезды
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Инстаграм Ани Лорак

Комментаторы раскритиковали свежий снимок Лорак вместе с дочерью Софией. 

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"Любая мама скажет вам, что материнство, само по себе, является вызовом, который навсегда меняет тебя. И только так ты можешь познать истинную любовь - безусловную. Только так можно по-настоящему понять, что значит отдавать и получать взамен", - подписала фото звезда. 

Однако пользователи больше внимания обратили на внешний вид Лорак, чем на ее мысли о материнстве.

"Зачем столько фотошопа? Это же бросается в глаза как нарисованная маска на лице", "Жаль, что больше нет той Ани Лорак, которая была раньше...", - написали Лорак пользователи.

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Теги: #Ани Лорак#Лорак